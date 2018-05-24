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/ «Шевроле Нива» снесла пешеходов на остановке в Миассе

«Шевроле Нива» снесла пешеходов на остановке в Миассе

Автомобилист отказался от теста на алкогольное опьянение.
сегодня в 14:53
  |  Происшествия

В Миассе несколько человек, ожидающих транспорт на остановке, стали участниками ДТП. В них на большой скорости въехала «Шевроле Нива». Известно, что двух человек увезли на «скорой» с места ДТП с травмами. Автомобилист дождался сотрудников ГИБДД и рассказал о том, что произошло.

Я ехал в потоке машин. Передо мной резко затормозил автомобиль. Чтобы не ударить его, повернул влево, но не справился с управлением. Оказался на встречной полосе, даже ее пересек. Передо мной был остановочный комплекс, в который я и въехал. — прокомментировал сайту «Первый областной» автомобилист.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. За это ему грозит лишение водительских прав. По данным автоинспекторов, автомобилист совершил ДТП, потому что не выбрал безопасную скорость движения.

23 мая в 16:55 на Тургояском шоссе возле дома № 5 водитель 1981 года рождения, управляя «Шевроле Нива», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы дороги влево и совершил наезд на пешеходов 1995 года рождения и 1975 года рождения, находящихся на остановке общественного транспорта. — рассказал сайту «Первый областной» инспектор УГИБДД региона Александр Курынкин.

Пострадавший в ДТП мужчина находится в больнице, он получил несколько переломов.

При обследовании выявлен перелом костей черепа и лодыжки. Больной был в шоковом состоянии, госпитализировали в реанимационное отделение, где проводилась противошоковая терапия. Сейчас мужчина находится в травматологии. Угрозы для жизни в данный момент нет. Реабилитация будет длиться около 3 недель. — сообщил сайту «Первый областной» заведующий отделением травматологии и ортопедии Андрей Крюков.

Обстоятельства и причины ДТП продолжают устанавливать сотрудники Госавтоинспекции. По факту произошедшего началась проверка.

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