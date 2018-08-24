/ Умные остановки и светофоры снизят загруженность на дорогах Челябинска

Южноуральские ученые разрабатывают инновационный транспортный проект.

Снизить количество ДТП в Челябинске помогут преподаватели и студенты ЮУрГУ. Они разрабатывают проект «Умный транспорт», чтобы анализировать ситуацию на дорогах в мегаполисе. Делать это будут через умные остановки, светофоры, датчики на транспорте и другое. Считанная информация будет передаваться на сервер супер-компьютера ЮУрГУ, обрабатываться специально созданным программным обеспечением.

Интенсивность движения транспортных средств на улицах города не соответствует их пропускной способности. Мы планируем разработать собственное программное обеспечение по многокомпонентному распознаванию и мониторингу транспортных средств, чтобы проанализировать причины возникновения заторов на дорогах. Существующие методики расчета пропускной способности узлов улично-дорожной сети городов не учитывают многие факторы, такие как ширина пересекаемой полосы, качество дорожного покрытия, места нанесения дорожной разметки, климат, экологическую обстановку и другие, которые значительно влияют на движение в городе. — сообщил автор проекта Владимир Шепелев.

Когда поступающих с улицы данных будет достаточно для начала работы, в Челябинске постараются увеличить пропускную способность улично-дорожной сети. Что важно, воздействие транспорта на окружающую среду также будет снижено.

Поддерживают проект крупные индустриальные и IT-компании страны и администрация Челябинска.