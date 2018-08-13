/ Неприглядные остановочные комплексы и ограждения в Челябинске сменят на новые

Евгений Тефтелев потребовал от глав районов предоставить план работы.

Не только заросшие травой и кустами пространства огорчили Евгения Тефтелева. Он потребовал обратить внимание на остановочные комплексы и ограждения, и не только на гостевых маршрутах. Многие из них нуждаются в срочной замене, а где-то их просто нужно установить. Главам районов Челябинска необходимо проанализировать эту ситуацию и представить подробный план работы.

Мы забываем, что рядом с хорошей дорогой у нас есть неотремонтированные остановочные комплексы, старые, покосившиеся. Например, на Коксохиме. Попросил группу специалистов или по прямой линии, или в телефонном режиме, или просто объехать город и посмотреть, где нужен ремонт остановочных комплексов, а где их установка. — прокомментировал сайту «Первый областной» Евгений Тефтелев.

Замечания по поводу остановок и ограждений сделал главе Челябинска полпред Николай Цуканов. Во время рабочего визита он не только работал на важных для города точках, но и внимательно смотрел за состоянием улиц на своем пути.

Напомним, что все работы будут проводиться в рамках месячника, во время которого Челябинск должен преобразиться ко Дню города.