Следить за уборкой снега онлайн могут жители Копейска

Сервис доступен на сайте администрации города.

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Копейчане могут следить за работой снегоуборочной техники на улицах города, не выходя из дома. Для этого на сайте администрации Копейска создана специальная интерактивная карта.

С помощью сервиса можно увидеть, какая техника убирает снег, а также ее количество. Перемещения можно отслеживать в режиме реального времени. Это возможно благодаря тому, что все машины оборудованы блоками ГЛОНАСС и GPS.

Данные обновляются в режиме реального времени. Чтобы проверить его работу, вам необходимо зайти в раздел «ЖКХ» на сайте администрации Копейска.