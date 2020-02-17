Наталья Котова вновь осталась недовольна уборкой снега

Глава Челябинска вновь отправится лично проверять работу подрядчиков.

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В Челябинске глава города вновь осталась недовольна качеством уборки снега. Лично Наталья Котова посетила Калининский, Курчатовский и Металлургический районы. По ее словам, до масштабного снегопада улично-дорожную сеть города можно было привести в идеальное состояние.

«Когда идет снег, все хотят чтобы дороги и тротуары в течение нескольких часов или сразу же, были почищены. Физически это сделать невозможно, поэтому мы обсуждали сроки. Мы выясняли, какие у нас остались неубранные места, на чем нужно сосредоточить внимание, и как вы поняли торг — тротуары. Это волнует жителей города и меня. В предыдущие 10 лет меньше обращали на это внимание, сейчас мы хотим, чтобы это было идеально. Техника для этого на подходе, подрядчик сказал, что маленькие машины, которые будут убирать тротуары, скоро появятся. Там, где нельзя убирать машинами, будут рабочие убирать вручную наледь и снег», — отметила Наталья Котова.

Глава города подчеркнула, что уборка дворов остается в ведомстве управляющих компаний. За ними остается право вывезти снег или оставить его на газоне. В будущем в Челябинске будут стремиться к стандарту, чтобы каждая управляющая компания вывозила снег со своей территории.