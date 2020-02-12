Наталья Котова устроила незапланированный выезд для контроля очистки города от снега

Глава Челябинска посетила с проверкой Калининский и Ленинский районы.

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Мэр Челябинска Наталья Котова совершила незапланированный выезд для того, чтобы проконтролировать уборку снега в городе. В понедельник, 10 февраля, во время аппаратного совещания она предложила смотреть, на что жалуются горожане в комментариях в ее социальных сетях. Проверять работу по жалобам, как она и обещала, отправилась без предупреждения.

Посетить мэр решила Калининский район.

«На улице Калинина лестница превратилась в снежную горку. Подрядчик очистит ступени сегодня же. В ближайшие 10 дней здесь появятся временные перила в качестве оперативной меры. Весной установим постоянные. Остановки трамвая на улице Кирова почищены от снега, но он оставлен лежать здесь же. Поручила вывезти снег в течение суток», — подчеркнула глава города.

Следующей точкой по жалобам жителей стали мосты в Ленинском районе.

«Под мостами в Ленинский район ходит немало людей. Поручила в ближайшие 10 дней установить перила на спуске, чтобы люди не рисковали оказаться на проезжей части», — отметила Наталья Котова.

По словам мэра, замечания в комментариях к ее постам продолжают приниматься. Их обязательно обработают, а после устранят замечания.