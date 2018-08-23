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/ «Мы боялись выйти». Челябинец на весь двор кричал об угрозе снайпера

«Мы боялись выйти». Челябинец на весь двор кричал об угрозе снайпера

Мужчину сначала увезла полиция, а потом «скорая».
сегодня в 14:21
  |  Происшествия

Жителей целого дома в Ленинском районе Челябинска напугал местный житель. Мужчина прибежал во двор, когда там находились дети, начал кричать и пытался прятаться от невидимого снайпера. Челябинец утверждал, что его хотят застрелить, и предполагаемый убийца сидит на 4 этаже. Спасти его, кричал мужчина, может только полиция. Местные жители вняли просьбе связаться с правоохранителями.

22 августа текущего года в дневное время в полицию от жителей Ленинского района поступило сообщение о том, что в одном из дворов жилого дома по улице Суркова мужчина с явными признаками какого-либо опьянения ведет себя неадекватно, вызывая своим поведением опасение у граждан. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались успокоить мужчину, который видел опасность в окружающей его обстановке, установили личность, доставили в отдел полиции. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы УМВД Челябинска Светлана Калмыкова.

Как выяснилось, нарушивший покой мужчина был знаком большому количеству жителей «дома со снайпером». Он жил неподалеку.

Мужчина живет где-то в соседних домах. Часто видела его недалеко отсюда, но он всегда был нормальным. А вчера мы решили, что он под наркотическими средствами. Пришлось загонять детей с улицы домой. Да и сами мы боялись выйти. — рассказала сайту «Первый областной» местная жительница.

Известно, что увезенному полицией мужчине 31 год. Из участка его увезла «скорая»: медиков вызвали правоохранители.

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