/ Полицейский застрелил бешеного пса в Миассе

На трех улицах города введен спецрежим.

Агрессивный пес нарушил покой жителей частного сектора в Миассе. Собака бросалась на людей, лаяла и пыталась укусить. Обеспокоенные горожане приняли решение обратиться за помощью к правоохранителям. Инцидент произошел еще в конце июля, после чего в городе был введен специальный режим. О нападении дворняги рассказал полицейский, застреливший ее.

Прибыв по месту, обнаружили собаку, которая лаяла и бросалась на граждан. Когда я вышел из машины, она побежала в мою сторону. Тогда я принял решение применил оружие. Сделал предупредительный выстрел, собака не испугалась, продолжила лаять и кидаться на других сотрудников и на меня. Поэтому в соответствии с федеральным законом о полиции применил табельное оружие ПМ для обезвреживания животного. — рассказал сайту «Первый областной» старший сержант полиции Павел Игнатов.

После чего тело агрессивного пса увезли сотрудники ветеринарной службы для проведения экспертизы. Анализы показали, что собака действительно больна бешенством. В соответствии с распоряжением правительства Челябинской области были приняты специальные меры.

Нами был проведен подворный обход и сделаны прививки от бешенства. Угрожаемая зона — улицы Ватутина, Партизанская и Уральская. — прокомментировал ветеринарный врач Вячеслав Улыбышев.

Если хозяева заметят подозрительное поведение за питомцем, им необходимо обратиться к ветеринарному врачу. Только он сможет принять решение о дальнейших действиях.

Ранее сайт «Первый областной» рассказывал, как действовать хозяевам домашних животных в случае их гибели. Их запрещено хоронить в земле, трупы необходимо утилизировать. Так исключается вероятность распространения вирусов, которые могли быть в теле животного.