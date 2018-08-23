Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.62 +67.62 78.2 +78.2
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Полицейский застрелил бешеного пса в Миассе

Полицейский застрелил бешеного пса в Миассе

На трех улицах города введен спецрежим.
сегодня в 10:07
  |  Происшествия

Агрессивный пес нарушил покой жителей частного сектора в Миассе. Собака бросалась на людей, лаяла и пыталась укусить. Обеспокоенные горожане приняли решение обратиться за помощью к правоохранителям. Инцидент произошел еще в конце июля, после чего в городе был введен специальный режим. О нападении дворняги рассказал полицейский, застреливший ее.

Прибыв по месту, обнаружили собаку, которая лаяла и бросалась на граждан. Когда я вышел из машины, она побежала в мою сторону. Тогда я принял решение применил оружие. Сделал предупредительный выстрел, собака не испугалась, продолжила лаять и кидаться на других сотрудников и на меня. Поэтому в соответствии с федеральным законом о полиции применил табельное оружие ПМ для обезвреживания животного. — рассказал сайту «Первый областной» старший сержант полиции Павел Игнатов.

После чего тело агрессивного пса увезли сотрудники ветеринарной службы для проведения экспертизы. Анализы показали, что собака действительно больна бешенством. В соответствии с распоряжением правительства Челябинской области были приняты специальные меры.

Нами был проведен подворный обход и сделаны прививки от бешенства. Угрожаемая зона — улицы Ватутина, Партизанская и Уральская. — прокомментировал ветеринарный врач Вячеслав Улыбышев.

Если хозяева заметят подозрительное поведение за питомцем, им необходимо обратиться к ветеринарному врачу. Только он сможет принять решение о дальнейших действиях.

Ранее сайт «Первый областной» рассказывал, как действовать хозяевам домашних животных в случае их гибели. Их запрещено хоронить в земле, трупы необходимо утилизировать. Так исключается вероятность распространения вирусов, которые могли быть в теле животного.

Происшествия
«Мы боялись выйти». Челябинец на весь двор кричал об угрозе снайпера
  
сегодня в 14:21
«Мы боялись выйти». Челябинец на весь двор кричал об угрозе снайпера
Общество
Дикие животные массово распространяют бешенство в Челябинской области
04.04.2018
Дикие животные массово распространяют бешенство в Челябинской области
Общество
Собакам и кошкам бесплатно поставят прививку от бешенства в Челябинске
14.03.2018
Собакам и кошкам бесплатно поставят прививку от бешенства в Челябинске
Происшествия
Карантин по бешенству объявлен на северо-западе Челябинска
29.01.2018
Карантин по бешенству объявлен на северо-западе Челябинска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Подростки избили охранника и ограбили магазин на миллион. Видео
  
сегодня в 14:26
Подростки избили охранника и ограбили магазин на миллион. Видео
Происшествия
«Мы боялись выйти». Челябинец на весь двор кричал об угрозе снайпера
  
сегодня в 14:21
«Мы боялись выйти». Челябинец на весь двор кричал об угрозе снайпера
Общество
«Как корова на льду». Дзюба объяснил, почему не приехал играть в хоккей
сегодня в 14:10
«Как корова на льду». Дзюба объяснил, почему не приехал играть в хоккей
Происшествия
Администратор ресторана прокомментировал инцидент с нападением медведя на их клиента
сегодня в 14:00
Администратор ресторана прокомментировал инцидент с нападением медведя на их клиента
Общество
Деревянную мельницу построил челябинец под окнами жилого дома
  
сегодня в 13:44
Деревянную мельницу построил челябинец под окнами жилого дома
Общество
Губернатор проведёт совещание с главами муниципалитетов в прямом эфире 1obl.tv
сегодня в 13:36
Губернатор проведёт совещание с главами муниципалитетов в прямом эфире 1obl.tv
Общество
«Пламя Аркаима» с мамонтами и древними людьми впечатлило москвичей
сегодня в 13:31
«Пламя Аркаима» с мамонтами и древними людьми впечатлило москвичей
Общество
Первая совместная фотография Артемия Панарина и Алисы Знарок появилась в сети
сегодня в 13:03
Первая совместная фотография Артемия Панарина и Алисы Знарок появилась в сети
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6