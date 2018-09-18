/ «Я расцениваю случившееся как прямую угрозу». Анонимные звонки челябинскому журналисту проверяют правоохранители

Дмитрий Моргулес обратился в полицию и УФСБ.

Челябинскому журналисту Дмитрию Моргулесу поступил звонок с угрозами от неизвестного абонента. Звонивший представился Рамзаном и сообщил, что журналисту стоит перестать публиковать информацию о некоем влиятельном жителе Челябинской области. Иначе его ждет жизнь в инвалидной коляске.

За годы работы в прессе я научился отличать глупую браваду от реальной угрозы. И расцениваю случившееся как прямую, явную и непосредственную угрозу причинения тяжкого вреда своему здоровью. К тому же я одинок, ни семьи, ни родственников у меня нет, и я ни от кого не прячусь — соответственно, привести угрозу в исполнение большого труда действительно не составит. — поделился Дмитрий Моргулес на своей странице в соцсети.

Журналист не записал разговоры с неизвестным, однако понадеялся, что вступивший в силу «Закон Яровой» позволит добыть запись беседы. Также Дмитрий Моргулес обратился в полицию, следственный комитет и УФСБ. Уведомил о произошедшем Союз журналистов.

Заявление зарегистрировано. В соответствии с установленным порядком будет принято решение. — прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сам журналист Дмитрий Моргулес анонима не боится, но надеется, что огласка остановит человека, если тот не шутил.