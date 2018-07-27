/ Снаряды насквозь пробили дома в Аргаяшском районе

Местные жители боятся новых взрывов.

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Жителей деревни Большая Исангильдина вечером накануне, 26 июля, напугал сильный шум от мощных взрывов. У большинства людей в домах дребезжали окна, тряслись стены. Несколько строений попали «под обстрел». Снаряды летели прямо в дома, говорят местные жители.

В 22:00 началась бомбежка, было слышно очень хорошо, даже стекла у нас дребезжали. Утром стало известно, что один снаряд попал в дом. Он пробил дверь, осталась круглая выбоина, потом он ушел в подпол, но не взорвался. Хозяин дома ложился спать, услышал шум, пошел проверять, а там снаряд. Еще одному попал в сарай, и пока неизвестно, куда залетел третий. Сейчас вся деревня боится, что кто-то может пострадать. — пояснил сайту «Первый областной» житель деревни Амжат Абдулхаков.

По словам сельчан, такие «обстрелы» происходят не впервые. Около двух месяцев назад снаряд якобы упал в огород рядом, а четырьмя годами ранее пробил стену дома. Тогда военные объяснили инцидент ошибкой молодого солдата. В этот раз сельчане сообщили о случившемся в правоохранительные органы, а также в администрацию.

Упал снаряд, но никаких разрушений нет. Там сейчас работает полиция, военные, выясняют, что и как, пострадавших нет, жертв нет. Сейчас выясним, что именно это было, потом будут решать, что делать дальше. — подтвердил сайту «Первый областной» глава Кулуевского сельского поселения Акрам Альмухаметов.

При этом в полиции происшествие не комментируют и факт инцидента не подтверждают, хотя, по словам жителей деревни, на месте происшествия с утра работал участковый. В Центральном военном округе также заявляют, что не имеют никакого отношения к снарядам, о которых сообщают южноуральцы. Ближайший военный полигон находится под Чебаркулем — примерно в 44 километрах от Большой Исангильдины.

Полигоны расположены таким образом, что расстояние до любых населенных пунктов превышают дальность стрельбы оружия. — прокомментировали в ЦВО.

В деревне Непряхино под Чебаркулем тоже не могли уснуть этой ночью. Они чувствовали мощную взрывную волну со стороны полигона.

Мы утром видели, как ехали военные машины со снарядами мимо деревни. А вечером и ночью начали раздаваться мощные взрывы. Было такое ощущение, что металлический град сыпется на крышу нашего дома. — рассказывает местная жительница.

На месте работают корреспонденты медиахолдинга ОТВ. Мы следим за развитием событий.

Отметим, что на чебаркульском полигоне прошли артиллерийские учения. Об этом свидетельствует видео с места событий.