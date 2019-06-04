/ Челябинцы наткнулись на 10 артиллерийских снарядов в заброшенном здании

На место прибыли все спецслужбы.

10 артиллерийских снарядов обнаружили в заброшенном здании Ленинского района в Челябинске. Об опасной находке сразу сообщили в МЧС. На место выдвинулись спецслужбы, которые должны были обеспечить безопасность находящихся поблизости людей и обезвредить снаряды при необходимости.

Предметы осмотрены сотрудниками полиции. Установлено, что обнаружены корпуса артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра, взрывчатых веществ не содержат, угрозы не представляют. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Сотрудники ОМОН изъяли снаряды, чтобы затем утилизировать.