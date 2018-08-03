/ Боеприпас в землянике нашел лесник под Чебаркулем

Находка оказалась реактивным снарядом.

Житель Южного Урала наткнулся не только на землянику, но и на боевой снаряд «Град». Боеприпас лежал в траве на лесной полянке. Автор находки предусмотрительно не стал трогать ее, однако поставил рядом ведро с ягодами и сфотографировал снаряд, а снимком поделился в соцсетях. Пользователи сразу же определили место, где сделан снимок: под Чебаркулем, недалеко от полигона.

Всем известно, что на полигоне самые вкусные ягоды и грибы растут, туда удобрение часто само приходит на своих двоих. — пошутили в соцсетях пользователи.

Добавим, что в Чебаркульском районе часто находят разнообразные снаряды. Опасности они не представляют — это болванки или муляжи. Связано это с нахождением там танкового полигона, где часто проходят военные учения. Например, такое мероприятие состоялось в конце июля 2018 года, и тогда жители деревни Непряхино пожаловались на невыносимый шум от полигона и мощную взрывную волну. Снаряды летели далеко и их фрагменты приземлялись аж в Аргаяшском районе. Там в одной из деревень пострадали дома — пробило окна и стены.