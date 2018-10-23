/ Настоящий артиллерийский снаряд обнаружили подростки в Златоусте

Орудие заметили недалеко от водоема.

Подростки из Златоуста во время игр на водоеме обнаружили опасный предмет. Находкой стал настоящий артиллерийский снаряд. Испуганные подростки сразу же позвонили по номеру «112» и рассказали об орудии. На место выехали сотрудники полиции, а также пожарные вместе с автоцистерной.

Специалисты сразу же определили, что артиллерийский снаряд калибром 152 миллиметра — без взрывателя и не представляет опасности. Железный корпус увезли в местный военкомат. — рассказали сайту «Первый областной» в ОМВД по Златоустовскому городскому округу.

Напомним, что при обнаружении снарядов ни в коем случае нельзя брать их в руки. Нужно сообщить о находке по номеру «112» и остаться на месте, дожидаясь представителей спецслужб. Им нужно рассказать, при каких обстоятельствах был найден предмет. Именно специалисты определят, представляет ли находка опасность и как могла оказаться рядом с людьми.