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/ Снаряд, пробивший дом в южноуральской деревне, попал на видео

Снаряд, пробивший дом в южноуральской деревне, попал на видео

На место прибыли молодые люди в военной форме.
сегодня в 20:27
  |  Происшествия

Жители деревни Большая Исангильдина, куда в ночь на сегодня, 27 июля, упали несколько снарядов, ранее получали предупреждение о проведении военных учений. По словам старосты деревни, документ с подписью начальника военного полигона им передали из сельской администрации.

Нас предупреждали, что будут стрельбы, в том числе — в вечернее время с 9 до двух часов по графику. Я сама лично развешивала объявления. Мы знали, но уже привыкли. А вчера был такой грохот. Дочь испугалась, муж забежал, потом узнали, что снаряд залетел в дом. — рассказала староста деревни Большая Исангильдина Эльвира Мажитова.

Женщина не понаслышке знает о том, как правильно действовать в таких ситуациях: четырьмя годами ранее именно в ее доме образовалась огромная дыра из-за ошибки молодого солдата. Снаряд пробил стену и вылетел в предбанник к соседям. Теперь, чтобы помочь односельчанам, Эльвира Мажитова поехала к месту ЧП сразу, как только узнала о случившемся. Вскоре туда также прибыл глава сельского поселения, пожарные, скорая помощь и группа полиции. Обошлось без жертв, срикошетившая болванка проломила дверь хозпостройки и деревянный пол.

С частной территории снаряд днем сегодня, 27 июля, увозили молодые люди в военной форме. Этот момент попал на видео корреспондента медиахолдинга ОТВ. При этом, по информации пресс-службы ЦВО, военные учения или какие-либо другие действия подконтрольных им структур не имеют к случившемуся никакого отношения. Это в ведомстве объясняют тем, что полигоны расположены таким образом, что расстояние до любых населенных пунктов превышают дальность стрельбы оружия.

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