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/ Уроженец Южного Урала возрождает малую родину

Уроженец Южного Урала возрождает малую родину

Камиль Хайруллин строит дома и развивает деревню Султаново.
сегодня в 12:30
  |  Общество

Уроженец Челябинской области, меценат Камиль Хайруллин, решил помочь родной деревне Султаново. Бизнесмен принялся за возрождение малой родины. Первоначальная идея состояла в том, чтобы построить несколько домов для молодых семей и дом для фельдшера. Теперь южноуралец привлекает в Султаново бизнесменов для развития деревни.

Это деревня, в которой жили мои прадеды, моя мама здесь жила. Я вдруг отчетливо осознал, что моя деревня исчезает с лица земли. Еще немножко и закроется школа, и все — моя деревня умерла. — рассказал изданию «Ток» меценат Камиль Хауруллин.

Для развития Султаново уже закуплены коровы и козы. В планах — выпуск собственного фирменного сыра и производство экологически чистых продуктов. Сам Камиль Хайруллин говорит, что хочет, чтобы в его родной деревне появился центральный водопровод, газ и асфальтированная дорога.

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