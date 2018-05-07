Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.2 -0.29 75.64 -0.49
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Гранату на берегу Смолино обнаружили гуляющие челябинцы

Гранату на берегу Смолино обнаружили гуляющие челябинцы

﻿На место вызвали спецслужбы.
сегодня в 11:40
  |  Происшествия

Челябинцы, гуляющие по берегу озера Смолино, стали авторами опасной находки. Прямо под их ногами лежал предмет, похожий на гранату. Челябинцы моментально вызвали спецслужбы, которые бы обезвредили боеприпас. Обращение зафиксировано в 15:30. На место прибыли пожарные и полиция.

В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено: граната учебная РГД-5 взрывчатых веществ не содержит, опасности не представляет, изъята сотрудниками полиции. Мероприятия завершены в 17:00. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС города.

Отметим, что учебные гранаты выглядят и весят как настоящие, однако вместо взрывчатого вещества в них находится песок или обрезки металла. На корпусе должна быть надпись «Уч».

Происшествия
Граната в потолке остановила работу челябинского завода
28.04.2018
Граната в потолке остановила работу челябинского завода
Происшествия
Два ружья, десяток гранат и тысяча патронов обнаружились у жителя Карабаша
21.03.2018
Два ружья, десяток гранат и тысяча патронов обнаружились у жителя Карабаша
Общество
10 тысяч гранат израсходовали бойцы танковой дивизии на Южном Урале
27.02.2018
10 тысяч гранат израсходовали бойцы танковой дивизии на Южном Урале
Происшествия
Слесаря напугала граната на территории коррекционной школы в Карабаше
07.08.2017
Слесаря напугала граната на территории коррекционной школы в Карабаше
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Дороги в Челябинске перекроют на время генеральной репетиции парада Победы
сегодня в 11:55
Дороги в Челябинске перекроют на время генеральной репетиции парада Победы
Общество
Чебаркульский росгвардеец задержал преступника во время прогулки в выходной день
сегодня в 11:51
Чебаркульский росгвардеец задержал преступника во время прогулки в выходной день
Общество
Сотня медицинских учреждений появится на Южном Урале к 2020 году
сегодня в 11:44
Сотня медицинских учреждений появится на Южном Урале к 2020 году
Происшествия
Гранату на берегу Смолино обнаружили гуляющие челябинцы
сегодня в 11:40
Гранату на берегу Смолино обнаружили гуляющие челябинцы
Общество
Яйца и майонез стали причиной массового отравления челябинцев в «Ленте»
сегодня в 11:11
Яйца и майонез стали причиной массового отравления челябинцев в «Ленте»
Культура
Первый сеанс в кинотеатре под открытым небом пройдет в Парковом перед Днем Победы
сегодня в 10:19
Первый сеанс в кинотеатре под открытым небом пройдет в Парковом перед Днем Победы
Общество
Всю территорию Челябинской области закрепили за регоператорами по обращению с отходами
сегодня в 10:17
Всю территорию Челябинской области закрепили за регоператорами по обращению с отходами
Происшествия
Крупный пожар в микрорайоне Чурилово огнеборцы тушили несколько часов
сегодня в 10:12
Крупный пожар в микрорайоне Чурилово огнеборцы тушили несколько часов
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6