/ Гранату на берегу Смолино обнаружили гуляющие челябинцы

﻿На место вызвали спецслужбы.

Челябинцы, гуляющие по берегу озера Смолино, стали авторами опасной находки. Прямо под их ногами лежал предмет, похожий на гранату. Челябинцы моментально вызвали спецслужбы, которые бы обезвредили боеприпас. Обращение зафиксировано в 15:30. На место прибыли пожарные и полиция.

В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено: граната учебная РГД-5 взрывчатых веществ не содержит, опасности не представляет, изъята сотрудниками полиции. Мероприятия завершены в 17:00. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС города.

Отметим, что учебные гранаты выглядят и весят как настоящие, однако вместо взрывчатого вещества в них находится песок или обрезки металла. На корпусе должна быть надпись «Уч».