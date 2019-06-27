Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.81 +0.29 71.38 +0.15
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Движение трамваев в Челябинске приостановили из-за гранаты

Движение трамваев в Челябинске приостановили из-за гранаты

О подозрительном предмете жители города сообщили в правоохранительные органы.
сегодня в 13:57
  |  Происшествия
В Челябинске было приостановлено движение трамваев из-за предмета, напоминавшего гранату. Жители города обнаружили его и сообщили о находке в правоохранительные органы. В социальных сетях пользователи делились кадрами, как «гранату» возле трамвайных путей на улице Горького охраняет бравый боец Росгвардии. Как оказалось, граната была ненастоящая.

Подозрительный предмет, найденный на улице Горького, оказался игрушечной гранатой, она не представляет опасности. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Движение трамваев восстановлено.

Посмотреть видеозапись с места происшествия можно здесь.
Происшествия
«Хочешь, взорву гранату?» Житель Снежинска угрожал кассиру торгового комплекса
03.10.2018
«Хочешь, взорву гранату?» Житель Снежинска угрожал кассиру торгового комплекса
Происшествия
Настоящую гранату обнаружили в частном доме на ЧТЗ 9 мая
10.05.2018
Настоящую гранату обнаружили в частном доме на ЧТЗ 9 мая
Происшествия
Гранату на берегу Смолино обнаружили гуляющие челябинцы
07.05.2018
Гранату на берегу Смолино обнаружили гуляющие челябинцы
Происшествия
Граната в потолке остановила работу челябинского завода
28.04.2018
Граната в потолке остановила работу челябинского завода
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Хоккей
Кубок Гагарина прибыл в резиденцию губернатора Челябинской области
сегодня в 19:11
Кубок Гагарина прибыл в резиденцию губернатора Челябинской области
Культура
Южноуралец снялся в двух новых клипах Ильи Найшуллера
сегодня в 18:49
Южноуралец снялся в двух новых клипах Ильи Найшуллера
Общество
Участники ралли «Шелковый путь» сделали остановку в Челябинске
сегодня в 18:10
Участники ралли «Шелковый путь» сделали остановку в Челябинске
Общество
В Челябинске прошли слушания по реконструкции улицы Дарвина
сегодня в 18:04
В Челябинске прошли слушания по реконструкции улицы Дарвина
Общество
В Челябинской области обещали и изготовили меч для Сергея Лазарева
сегодня в 17:55
В Челябинской области обещали и изготовили меч для Сергея Лазарева
Общество
В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка
сегодня в 17:29
В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка
Происшествия
В Челябинской области школьник свел счеты с жизнью
сегодня в 17:20
В Челябинской области школьник свел счеты с жизнью
Общество
Историю Троицка теперь рассказывают таблички с QR-кодом
сегодня в 17:04
Историю Троицка теперь рассказывают таблички с QR-кодом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6