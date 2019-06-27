/ Движение трамваев в Челябинске приостановили из-за гранаты

В Челябинске было приостановлено движение трамваев из-за предмета, напоминавшего гранату. Жители города обнаружили его и сообщили о находке в правоохранительные органы. В социальных сетях пользователи делились кадрами, как «гранату» возле трамвайных путей на улице Горького охраняет бравый боец Росгвардии. Как оказалось, граната была ненастоящая.
Подозрительный предмет, найденный на улице Горького, оказался игрушечной гранатой, она не представляет опасности. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Движение трамваев восстановлено.
Посмотреть видеозапись с места происшествия можно здесь.
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