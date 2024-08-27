Смертельный кульбит — на трассе под Озерском легковушка улетела в кювет

В разбившейся машине ехали три человека

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства смертельной аварии на автодороге Озерск — Метлино.

Как сообщили в Госавтоинспекции, около двух часов дня во вторник, 27 августа, на 4-м километре автодороги в кювет улетел Renault Megan под управлением 47-летнего мужчины. По предварительным данным, он не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП 48-летняя пассажирка получила травмы и госпитализирована. Для второй 74-летней женщины кульбит оказался смертельным — она скончалась на месте. По информации автоинспекторов, погибшая не была пристегнута.

По факту аварии проводится проверка.