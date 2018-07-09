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/ 54-летний мужчина погиб в горящем доме в Златоусте

54-летний мужчина погиб в горящем доме в Златоусте

Последствия ЧП сняли на видео.
сегодня в 11:59
  |  Происшествия

Накануне, 8 июля, в частном секторе в Златоусте произошел пожар. Загорелся одноэтажный жилой дом. В нем проживал одинокий мужчина, тело которого без признаков жизни вскоре нашли на месте ЧП. Первыми огонь заметили соседи. Они же и вызвали пожарных.

Пошла в огород траву полоть, в это время слышу взрыв. Поворачиваюсь, дом дымит, стекла выбиты. Побежали тушить с ведрами, вызвали «пожарную». Все напугались. Сосед два месяца уже пьет, его не видно, не слышно. — рассказали сайту «Первый областной» соседи погибшего мужчины.

Информацию о произошедшем подтвердили и в противопожарной службе. На место незамедлительно выехали спасотряды. Для того, чтобы попасть внутрь горящего дома, пришлось взломать двери.

Во время разведки звено газодымозащитной службы обнаружило тело владельца дома 1964 года рождения. Пожарным было достаточно одного куба воды, чтобы справиться с пламенем. Оно уничтожило вещи, повредило стены и перекрытия. Предварительная версия случившегося — неосторожность при курении. — сообщили сайту «Первый областной» в отряде федеральной противопожарной службы № 1 по Челябинской области.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и дознаватели госпожнадзора. Последствия ЧП попали на видео.

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