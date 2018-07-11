/ Тело мужчины достали из пруда в Миассе

Личность погибшего устанавливают правоохранители.

Накануне, 10 июля, в водоеме в поселке Строителей обнаружили тело мужчины. Сообщение о погибшем поступило в местную Едино-диспетчерскую службу от отдыхавших там людей. Мужчина пришел на пруд один, установить его личность на месте не удалось.

Сообщение поступило в 15:30. Прибыв на место, спасатели подтянули тело к берегу багром и передали сотрудникам полиции. — рассказал сайту «Первый областной» специалист по связям со СМИ Миасского отряда областной поисково-спасательной службы Дмитрий Головин.

Правоохранители устанавливают личность погибшего и точные обстоятельства его смерти.

По предварительной версии, причиной смерти мужчины стал несчастный случай. Возможно, он находился в пруду в состоянии алкогольного опьянения. — рассказали сайту «Первый областной».

Когда сотрудники следственного отдела Миасса установят доподлинно причины произошедшего, будет принято процессуальное решение.