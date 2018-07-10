/ Челябинка погибла от удара молнии

Девушка с друзьями находилась в походе во Владимирской области.

Уроженка Челябинска погибла от удара молнии на берегу реки Клязьма. Трагедия произошла в минувшие выходные во Владимирской области. Туда девушка отправилась в короткий поход с компанией друзей. Как рассказал один из спутников Варвары Назаровой, утром 8 июля начался дождь и гроза. Часть товарищей пряталась в палатке, а часть — под деревом. В это время раздался хлопок.

Я выбежал из палатки, увидел, что Варя лежит без сознания, а друзья делают ей массаж сердца и искусственное дыхание. Я позвонил в «скорую», описал ситуацию и побежал встречать их на бетонную дорогу из Покрова. До места, где мы стояли, машина не смогла бы проехать, поэтому я остановил местного с Нивой, мы взяли двух фельдшеров и приехали на место. К моменту, когда приехали медики, ребята уже около получаса делали искусственное дыхание и массаж сердца. Медики продолжили реанимационные действия, но через некоторое время констатировали смерть. — написал на своей странице в Фейсбук друг погибшей девушки Денис Брежнев.

Вскоре на место приехали полицейские и забрали тело.

Варвара жила в Москве, до этого она получила образование в екатеринбургском вузе.

Прощание с девушкой состоится в среду, 11 июля на Митрофановском кладбище.