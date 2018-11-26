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/ Собачник и его животное стали жертвами ДТП в Металлургическом районе

Собачник и его животное стали жертвами ДТП в Металлургическом районе

Животное оказалось под колесами «девятки».
сегодня в 16:14
  |  Происшествия

Пешеход с собакой попали под колеса «Девятки» в Металлургическом районе. Инцидент произошел на улице Жукова, возле дома № 25, вечером в воскресенье, 25 ноября. Первое сообщение о ДТП появилось в группе «Подслушано ЧМЗ» во «Вконтакте».

Ужас! Вытаскивала бедную собачулю из-под машины, прямо кое-как. Протащил собаку, отлетел хозяин. Думали, оба — все. Хозяин встал, собака зашевелилась. Увезли в «Крошку енот» собаку, на Сталеваров. Хозяин вцепился в нее, в скорую без нее не хотел идти. Самому плохо, а Лору не отпускает! — гласит сообщение.

Позже в комментариях появились и другие свидетели инцидента. Одна из них, Елена Лежанина, рассказала, как собственноручно помогала доставать собаку по имени Лора из-под машины.

Полрайона слышали собаку, а где она? Подошла к машине. А она из-за колеса смотрит на меня! Как закричала, что собака жива! Спасибо мужчине, помог, ножки в днище уперлись, голова прям рядом с колесом! Держала голову, чтоб не попала под колесо, пока смогли зацепить за ошейник и вытянуть. Ой, господи, хозяин в шоке, но запаха алкоголя вообще нет, трезвый. Обнял Лорочку, та тоже в шоке головой мотала, пока он ее не обнял, тогда успокоилась. — написала Елена Лежанина.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска подтвердили факт ДТП, и отметили, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля ВАЗ. В результате ДТП пешеход 1975 года рождения получил телесные повреждения, рекомендовано амбулаторное лечение. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Позже стало известно, что собаку пришлось усыпить, поскольку она получила серьезные травмы. Владелец Лоры прошел медицинское обследование, но отказался от госпитализации.

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