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/ Торговая сеть «Пятёрочка» стала победителем в международном конкурсе по оценке качества продукции

Торговая сеть «Пятёрочка» стала победителем в международном конкурсе по оценке качества продукции

Признание, медали и дипломы заслужили собственные торговые марки ритейлера.
сегодня в 09:00
  |  Общество

В начале ноября завершился международный конкурс по оценке качества пищевой продукции «Гарантия качества-2018», в рамках которого Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова на протяжении нескольких месяцев выявлял лучшие продукты, представленные на полках магазинов, и оценивал безопасность и вкусовые характеристики товаров. Участие в конкурсе приняли 89 предприятий, как из России, так и из Казахстана: в сумме НИИ и профессиональные дегустаторы проанализировали 384 образца пищевой продукции в 17 номинациях: мясо, фрукты, овощи, детское питание, алкогольные напитки, соки, молочные продукты и т. д.

Наблюдательный совет конкурса, в который вошли представители власти, научных организаций и отраслевых союзов, в ходе изучения продукции также обращал внимание на упаковку и маркировку образцов. По итогу лучших производителей торжественно наградили в Совете Федерации: золотые медали завоевали 146 участников, серебряные — 57 производителей, а 80 компаний получили специальные дипломы качества.

В число победителей вошли группа «Черкизово» — компания получила золотые и серебряные медали за продукцию из курицы, «Микоян» наградили за мясные изделия, а компанию «Экстра М» — за макаронные.


В число лидеров «Гарантии качества-2018» вошла «Пятёрочка»: федеральная торговая сеть в очередной раз подтвердила доверие, которым пользуется у россиян, доказав высочайшее качество продуктов собственных торговых марок. Торговую сеть наградили наградили 4-мя золотыми и 7-ю серебряными медалями, а также 3-мя дипломами качества.

«Золота» удостоились бренды Fish House (тунец в собственном соку, палочки крабовые «Снежный краб») и «Шарлиз» (два вида печенья: с апельсиновым и клубничным вкусом). «Серебро» получили марки Global Village (вишневый нектар), Fish House (шпроты в масле из балтийской кильки) и снова «Шарлиз» (пастила с кусочками мармелада, ассорти, клюквенная, банановая, ванильно-сливочная). Дипломами качества наградили Global Village (натуральная красная фасоль), традиционный квас «Русский» и пастилу со вкусом крем-брюле «Шарлиз».

В соответствии с условиями конкурса «Гарантия качества», победители смогут наносить на этикетку своей продукции полученные медали, чтобы проинформировать потребителей о ее высоком качестве и подкрепить доверие к бренду. Помимо этого, компании получат поддержку и определенные льготы от Министерства сельского хозяйства и Совета Федерации: их цель — продвижение одобренных комиссией товаров на российском рынке с перспективой выхода на международный.

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