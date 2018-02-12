/ Водителя иномарки насильно остановили после падения авто в кювет в Парковом

Очевидцы утверждают, что мужчина был пьян.

В минувшие выходные в микрорайоне «Парковый» в Челябинске произошла авария, перешедшая в дебош. Водитель за рулем автомобиля «Равон» не справился с управлением и вылетел в кювет, там автомобиль изменил привычному положению в пространстве и оказался на крыше. После ДТП автомобилист, как рассказывают очевидцы, попытался оказать сопротивление инспекторам.

На Краснопольском проспекте произошло ДТП. Мужчина в сильном алкогольном опьянении, управляя автомобилем «Равон R2», не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части, после чего автомобиль перевернулся. Выбраться нарушителю помогли очевидцы аварии. Чудом никто не пострадал. Прибывших сотрудников ДПС мужчина встретил агрессивно и попытался оказать сопротивление. Успокоили нарушителя только одетые на руки наручники. — говорится в сообщении в сообществе «Парковый Челябинск».



Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка.

