/ 8-летний ребенок пострадал из-за неуступчивого водителя «Инфинити» на Южном Урале

Оба автомобиля оказались повреждены в ДТП.

Сегодня, 13 февраля, в утренней аварии в Миассе пострадал ребенок. 8-летний пассажир находился в салоне иномарки, в которую врезалась «Инфинити». Кроссовер выезжал со второстепенной дороги, когда произошло ДТП.

13 февраля в 8:20 часов водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Инфинити», в условиях снегопада при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся по главной дороге слева автомобилем «Хонда» под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, водителю автомобиля «Инфинити» и несовершеннолетнему пассажиру автомобиля «Хонда» была оказана медицинская помощь. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

Госпитализация пострадавшим участникам столкновения не потребовалась. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится административная проверка.

