/ «Экстрим хотел — получил». Пьяный водитель на Инфинити спровоцировал ДТП в Челябинской области

Любитель непредсказуемого вождения протаранил иномарку в Златоусте.

Водитель «Инфинити» не скрывает, что сел за руль пьяным. Свое решение он объясняет тем, что гнался за новыми ощущениями и перспектива остаться без водительских прав его не смущала.



Я прямо говорю: да, я пьяный. Экстрим хотел — получил. — рассказал водитель.

Мужчина въехал в Опель, когда тот стоял на светофоре. Видно, что оба автомобиля получили повреждения. У Инфинити разбита фара и помята передняя часть корпуса, у Опеля повреждено заднее колесо и бампер.



В результате обошлось без жертв. Сейчас проверку проводят автоинспекторы. Скорее всего, лихач останется без водительских прав.

