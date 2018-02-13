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/ «Экстрим хотел — получил». Пьяный водитель на Инфинити спровоцировал ДТП в Челябинской области

«Экстрим хотел — получил». Пьяный водитель на Инфинити спровоцировал ДТП в Челябинской области

Любитель непредсказуемого вождения протаранил иномарку в Златоусте.
сегодня в 17:40
  |  Происшествия

Водитель «Инфинити» не скрывает, что сел за руль пьяным. Свое решение он объясняет тем, что гнался за новыми ощущениями и перспектива остаться без водительских прав его не смущала.

Я прямо говорю: да, я пьяный. Экстрим хотел — получил. — рассказал водитель.

Мужчина въехал в Опель, когда тот стоял на светофоре. Видно, что оба автомобиля получили повреждения. У Инфинити разбита фара и помята передняя часть корпуса, у Опеля повреждено заднее колесо и бампер.

В результате обошлось без жертв. Сейчас проверку проводят автоинспекторы. Скорее всего, лихач останется без водительских прав.

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