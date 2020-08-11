В отношении пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП в Челябинске, возбуждено уголовное дело

Мужчина сел за руль машины не имея водительских прав.

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В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие. 9 августа 2020 года он сел за руль автомобиля ВАЗ-21124, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав на управление машиной.

Пытаясь обогнать «Хендай Элантра», двигавшийся в том же направлении, водитель ВАЗ-21124 потерял управление автомобилем, наехал на электроопору, после чего машина столкнулась с «Элантрой».

В аварии пострадала пассажир ВАЗ-21124, которая являлась женой водителя.

«В отделе по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Челябинску области 10.08.2020 возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1985 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.4 ст.264 УК РФ, ранее судимого по ч. 1 ст. 105 УК РФ», — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинска.

12 августа 2020 года состоится судебное заседание, в ходе которого будет определена мера пресечения в отношении водителя ВАЗ-21124. Следователь ходатайствовал об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.