Молодой водитель на «Фольксвагене» сбил пешехода в Челябинске

Пострадавший был госпитализирован в больницу.

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Авария с участием пешехода произошла в Челябинске в среду, 29 апреля, в дневное время. На улице Байкальская возле дома № 46 19-летний водитель на «Фольксвагене» сбил пешехода. ДТП случилось в 15:15 по местному времени, рассказали «Первому областному» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.



«Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген» совершил наезд на пешехода переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства»,— прокомментировали инцидент в ГИБДД Челябинска.

Жертвой происшествия стал 34-летний пешеход. По данным полицейских он получил телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц Челябинска.