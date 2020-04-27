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В Челябинске сегодня, 27 апреля, утром в дорожно-транспортном происшествии столкнулись пять легковых автомобилей. Подробностями аварии челябинцы поделились в социальных сетях.
«Это челлендж какой-то?», — уточняет в комментариях к посту пользователь Алексей Чиняев.
Подробности аварии сообщили в ГИБДД Челябинска.
«Авария произошла сегодня, в 8:30, возле дома № 14 по Свердловскому тракту. Было зафиксировано столкновение автомобилей „Шевроле“, „Шевроле“, „Хендай“, „Ниссан“ и „Тойота“», — сообщила корреспонденту медиахолдинга ОТВ старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова.
В аварии из пяти автомобилей никто не пострадал.