Автомобилист в Челябинске не заметил траншею и провалился в нее

ДТП произошло поздно вечером.

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За прошедший день, 20 августа, в Челябинске было выявлено 52 дорожно-транспортных происшествия. Одно из них произошло поздно вечером.

В 23:50, на улице Героев Танкограда, 42, где проходят ремонтные работы. Но один автомобилист так сильно спешил куда-то, что не заметил траншею и провалился в нее.

«Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем „Мазда Капелла“, совершил наезд на препятствие (съезд в траншею). В результате происшествия водитель получил телесные повреждения», — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В результате этого ДТП водитель был доставлен в медучреждение с травмой головы. Сотрудники челябинской Госавтоинспекции вновь призывают водителей быть внимательными на дорогах, особенно в темное время суток.