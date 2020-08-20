Детей, пострадавших в аварии на трассе М-5, доставят в Челябинск

У всей семьи серьезные травмы.

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Четыре человека пострадали в аварии на трассе М-5, которая случилась сегодня, 20 августа. Две легковушки столкнулись «лоб в лоб» под Златоустом, и в одном из автомобилей находилась целая семья — двое взрослых и двое маленьких детей.

В ГИБДД России по Челябинской области уточнили, что ДТП произошло на 1742 километре трассы М-5 сегодня, в 7:30 утра.

«На 1742 километре трассы М-5 водитель 1970 года рождения, управлявший автомобилем „Ниссан“ во время дождя при выполнении обгона выехал на встречную полосу (обгон на данном участке разрешен), где совершил столкновение с автомобилем „Форд“ под управлением мужчины 1986 года рождения. По предварительным данным, пострадали водитель и 2 пассажира автомобиля „Ниссан“», — сообщили в ведомстве.

Семья в «Ниссане» ехала из Саратовской области в Красноярский край. Они забрали погостить 9-летнюю племянницу. А их ребенку — тоже девочке — 3 года.

У малышей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Их доставят в больницу Челябинска.

Тяжелее всего пострадала женщина, находившаяся в «Ниссане» — у нее закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, а также сломаны ребра и позвоночник со смещением. Отец семейства еще не пришел в себя.

Водитель «Форда», в который влетел внедорожник, отказался от госпитализации — у него ушиб грудной клетки. Как он рассказал корреспонденту Медиахолдинга ОТВ, он в этот момент ехал отдыхать на юг.