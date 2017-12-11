Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
59.28 -0.01 69.64 -0.29
Челябинск
сейчас
 
-13 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Лобовое столкновение унесло жизнь 54-летней пассажирки «Фольксвагена» под Копейском

Лобовое столкновение унесло жизнь 54-летней пассажирки «Фольксвагена» под Копейском

Последствия ДТП попали на видео.
сегодня в 11:37
  |  Происшествия

В минувшие выходные автодороге под Копейском в ДТП насмерть разбилась 54-летняя женщина. Погибшая находилась в качестве пассажира в «Фольксвагене», когда автомобиль вылетел на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с другой иномаркой. Женщина погибла на месте от полученных травм. На кадрах видно, как на месте аварии работают спецслужбы, ликвидируя последствия ДТП.

10 декабря в 14:10 на 4 километре автодороги «Челябинск — Октябрьское» водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», житель города Челябинска 1984 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением челябинца 1983 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

первый пивной
15:01, 11.12.2017
Там давно нужно сделать шире дорогу.Кое где на поворотах для видимости срубить кусты,И НЕ ЗАБЫВАТЬ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ЧИСТИТЬ ОТ СНЕГА.Летом яма на яме.На Еткульс Октяборьской птицефабрики перестилить асфальт!Летом таскает как зимой.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Почувствуй себя участником юбилейной вечеринки «Трактора» на 1obl.tv
сегодня в 18:55
Почувствуй себя участником юбилейной вечеринки «Трактора» на 1obl.tv
Хоккей
КХЛ. «Трактор» принимает «Сибирь». Онлайн-репортаж
сегодня в 18:50
КХЛ. «Трактор» принимает «Сибирь». Онлайн-репортаж
Происшествия
Полицейский отомстил водителю «скорой» за заблокированный личный автомобиль
сегодня в 18:32
Полицейский отомстил водителю «скорой» за заблокированный личный автомобиль
Происшествия
сегодня в 18:18
15-летняя девочка рассталась с жизнью в Чебаркульском районе
Спорт
Россия готова к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом
сегодня в 18:13
Россия готова к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом
Общество
Автомобилисты попали в 9-балльные пробки на заснеженных дорогах Челябинска
сегодня в 18:08
Автомобилисты попали в 9-балльные пробки на заснеженных дорогах Челябинска
Общество
«Поддержим Челябинск вместе!» Хэштег в поддержку столицы Тотального диктанта запустили на Южном Урале
сегодня в 16:40
«Поддержим Челябинск вместе!» Хэштег в поддержку столицы Тотального диктанта запустили на Южном Урале
Общество
Журналист ОТВ спросит у Владимира Путина о столице саммитов ШОС и БРИКС
сегодня в 16:31
Журналист ОТВ спросит у Владимира Путина о столице саммитов ШОС и БРИКС
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна