/ Лобовое столкновение унесло жизнь 54-летней пассажирки «Фольксвагена» под Копейском

Последствия ДТП попали на видео.

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В минувшие выходные автодороге под Копейском в ДТП насмерть разбилась 54-летняя женщина. Погибшая находилась в качестве пассажира в «Фольксвагене», когда автомобиль вылетел на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с другой иномаркой. Женщина погибла на месте от полученных травм. На кадрах видно, как на месте аварии работают спецслужбы, ликвидируя последствия ДТП.



10 декабря в 14:10 на 4 километре автодороги «Челябинск — Октябрьское» водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», житель города Челябинска 1984 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением челябинца 1983 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства и причины происшествия.