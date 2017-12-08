/ Сотрудники ГИБДД задержали скрывшегося с места ДТП нарушителя в Челябинске

Автомобилист бросил 32-летнего пешехода с травмами после столкновения.

Накануне в Челябинске задержали автомобилиста-нарушителя. Мужчина, находившийся за рулем «Хундая», сбежал с места аварии, оставив пострадавшего 32-летнего пешехода возле городской больницы по улице Доватора. Сотрудникам Госавтоинспекции удалось отыскать его и задержать в короткие сроки.



7 декабря в 07:00 часов напротив дома № 24 по улице Доватора водитель автомобиля «Хундай Солярис» совершил наезд на пешехода, двигающегося в попутном направлении по проезжей части, после чего водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход — мужчина 1985 года рождения, получил травмы, ему рекомендовали амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.



Сейчас по факту происшествия проводится административное расследование, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос об административном воздействии.