/ Автомобилист совершил смертельный переворот во время снегопада под Карталами

Мужчина скончался до приезда «скорой».

Под Карталами вчера, 21 апреля, ВАЗ перевернулся и приземлился на крышу в кювет. В автомобиле находился 37-летний водитель. Предположительно, он не справился с управлением машинной из-за непогоды: на трассе Карталы-Анненское в момент аварии шел снег. Травмы, которые автомобилист получил при перевороте машины, оказались смертельными.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался до прибытия бригады «Скорой помощи». Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают, что на дороге нужно учитывать интенсивность движения, нельзя превышать его скорость, а также необходимо обращать внимание на дорожные и метеорологические условия.