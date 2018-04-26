/ Сильный ветер и дожди идут на Челябинскую область

Об ухудшении погоды южноуральцев предупредили в МЧС.

Вечером сегодня, 26 апреля, в Челябинской области прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Как сообщают в МЧС со ссылкой на гидрометцентр, сильный ветер и осадки сохранятся в регионе как минимум до завтрашнего дня.

С 20.00 26 апреля до 20.00 27 апреля на территории Челябинской области ночью осадки, местами умеренные, на юге до сильных, днем дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный 7-12 м/с, отдельные порывы 18-23 м/с. — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По прогнозам синоптиков, выходные в Челябинской области тоже будут ветреными, возможны также порывы до 23 метров в секунду. В областном центре в пятницу, субботу и воскресенье ожидается порывы ветра от 14 до 22 метров в секунду.

Всех, кто окажется в затруднительном положении, просят связаться с сотрудниками экстренных служб по телефонам 101,102,103,104.