/ Снегопад продолжится в Челябинской области до конца недели

Сотрудники МЧС просят быть осторожнее на дорогах.

Из-за снегопада в минувшее воскресенье, 25 ноября, сотрудники МЧС выручали автомобилистов. Под Ашой, например, сразу четыре большегруза не справились с подъемом в гору. Их пришлось буксировать.

Автомобилистов предупреждают: снежная погода сохранится до конца недели. По данным Челябинского гидрометцентра, ночами температура будет опускаться до минус 11−15 градусов, днем возможно потепление до минус 2. При этом в большинстве районов обещают снег, слабые метели и гололедицу от наката.

В Челябинске в конце ноября сохранится типичная для этого месяца погода. Днем температура будет варьироваться от минус 5 до минус 11, ночью — от минус 9 до минус 15. Ожидаются снег и метели.

В ГУ МЧС просят: