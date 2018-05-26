/ Снег выпал в конце мая на Южном Урале

Местные жители сняли происходящее на видео.

Жители горных районов Челябинской области стали свидетелями снегопада в конце май. Сегодня, 26 мая, в Златоусте выпали умеренные осадки. Жители делятся снимками и видео в социальных сетях, сопровождая их ироничными и недоуменными комментариями. По прогнозам синоптиков, похолодание в области задержится до конца выходных.

В воскресенье, 27 мая, на территории Челябинской области ожидаются переменная облачность, местами небольшие дожди, на севере до умеренных. Температура воздуха ночью буде от 0 до плюс 3, местами заморозки до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный 4−9, днем порывы до 17 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, к началу новой рабочей недели синоптики прогнозируют в регионе грозы и дожди.

Публикация от Алиса (@_alisa_shelchkova_) 25 Май 2018 в 9:06 PDT