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/ 18-летний челябинец погиб в ДТП с бензовозом. Видео

18-летний челябинец погиб в ДТП с бензовозом. Видео

Машина превратилась в груду металла.
сегодня в 12:28
  |  Происшествия

Уснувший за рулем бензовоза автомобилист погубил 18-летнего челябинца. Мужчина ехал по трассе в Курганской области на бензовозе. Он не видел, что его машина движется прямо на стоящую «ГАЗель», и потому допустил столкновение. Бензовоз протаранил авто, которым управлял друг погибшего челябинца, и толкнул машину на стоящую впереди «Сканию». В результате аварии ГАЗ восстановлению не подлежит. Машину перекрутило, после ДТП она превратилась в груду металла. Последствия, когда пострадавших и погибших уже увезли, сняли на видео очевидцы.

В результате происшествия пассажир автомобиля ГАЗ — 18-летний молодой человек — от полученных травм скончался на месте ДТП. Травмы получили 25-летний водитель автомобиля ГАЗ и 58-летний водитель автомобиля МАЗ. Водитель автомобиля «Скания» в аварии не пострадал. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Курганской области.

Подробности ДТП сейчас выясняются. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего. В то же время родственники погибшего и близкие виновника аварии надеются, что очевидцы откликнутся и расскажут подробности смертельного ДТП, а также предоставят записи с видеорегистратора.

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