/ 4-летний малыш выжил после крупного столкновения «Ларгуса» с бетонной опорой

Ребенок вмиг потерял родителей и сестру.

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4-летний ребенок выжил в страшном ДТП на трассе М-5 на территории Челябинской области. Накануне вечером семья с двумя детьми ехала в автомобиле «Лада Ларгус», когда водитель не справился с управлением. Отечественная машина вылетела с проезжей части в бетонный столб.

В Кунашакском районе 33-летний водитель, двигаясь по направлению к Челябинску, не справился с управлением, допустил занос в условиях мокрого асфальта. Вылетев на правую обочину по направлению движения, столкнулся с бетонным столбом, который отвечает за освещение. В результате чего от полученных травм скончались мужчина, его 28-летняя супруга и 3-летняя дочь. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Малыша увезли с места ДТП в местную больницу. У него диагностированы множественные переломы, состояние оценивается как среднее.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего. По словам одного из очевидцев, автомобилист резко сбросил скорость перед треногой с радаром. После чего универсал и повело на мокрой дороге.