/ «Мы испытали шок». Пассажирка горящего на ходу автобуса рассказала, что творилось внутри

Трагедии произошла по пути в Магнитогорск.

ЧП произошло днём 22 августа на трассе Белорецк — Уфа. У автобуса, перевозившего магнитогорцев с отдыха из Абхазии загорелся моторный отсек. Едкий дым быстро поглотил салон автобуса. Внутри находилось около 46 пассажиров, среди которых были и дети. Вероника Мощенко одна из тех, кто оказался в самом эпицентре событий. Женщина вспоминает, на спасение у них было всего несколько секунд.

Самое главное, что мы испытали огромный шок. Никто не ожидал, что такое может произойти. Буквально за две секунды автобус поглотил едкий дым. Мысли были только одни: лишь бы он сейчас с нами не взорвался. Мы выходили стремительно, нас спасло то, что не было паники. Люди выходили спокойно, не было давки. Мы очень быстро эвакуировались, а водители приняли все необходимые меры. Когда осознали, что мы были на волоске от трагедии, наступили шок и паника. — рассказала сайту «Первый областной» участница происшествия Вероника Мощенко.

Сейчас пассажиры приходят в себя после неудачной поездки. К счастью, все живы и здоровы. Добираться до дома людям пришлось на попутках.