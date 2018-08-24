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/ Личность насмерть сбитого пешехода пытается установить полиция

Личность насмерть сбитого пешехода пытается установить полиция

Авария произошла на Свердловском тракте.
сегодня в 15:19
  |  Происшествия

В Челябинске под колесами автомобиля погиб мужчина. Он оказался на дороге ранним утром 23 августа, двигался по Свердловскому проспекту и не смог разминуться с фургоном «Исузу». Смерть наступила мгновенно. Автомобилист, осознав, что погубил человека, решил скрыться с места ДТП. Однако сотрудники Госавтоинспекции его задержали тем же вечером.

По данному факту в отделе по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области в отношении водителя-мужчины 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшего мужчины. На вид ему 40−48 лет, погибший худощавого телосложения, рост 170−180 сантиметров. Был одет в клетчатую рубашку, серые шорты с красной резинкой, тапки из полимерного материала темно-синего цвета.

Всех, кто может помочь в расследовании уголовного дела и установлении личности погибшего, просят поделиться информацией по номеру: 8 (351)267−79−9.

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