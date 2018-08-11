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/ «Протащил инспектора на капоте, увеличив скорость». Завершено расследование дела о смертельном ДТП под Чебаркулем

«Протащил инспектора на капоте, увеличив скорость». Завершено расследование дела о смертельном ДТП под Чебаркулем

Виновник трагедии считает, что во всем виновата тонировка его автомобиля.
сегодня в 10:41
  |  Происшествия
Трагедия произошла в сентябре 2017 года.

Все это время шло расследование. 26-летний житель Чебаркульского района Егор Александрин протащил на капоте инспектора ГИБДД, проигнорировав требование об остановке автомобиля. Полицейский получил смертельную травму. Нарушитель сначала пытался скрыться на машине, а затем убежал, бросив ее в поле. Несколько дней Александрин находился «в бегах», но затем сам сдался полицейским. Уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» передано в чебаркульский суд.

Его позиция по предъявленному объявлению такова: наезд он совершил по неосторожности, якобы из-за тонировки не видел инспектора. Следователями были опрошены водители автомобилей, которые видели момент происшествия. Кроме того, обстоятельства совершенного наезда попали на видеозапись, из которой следует, что во время остановки его сотрудником ДПС он видел инспектора, и наезд совершил умышленно. — комментирует сайту «Первый областной» руководитель СО по Чебаркулю Виталий Александрин.

В ходе проведенных экспериментов и автотехнической экспертизы следователи пришли к выводу, что машина преступника имела техническую возможность не допустить наезда. Известно, что Александрин значительно увеличил скорость перед наездом на инспектора ГИБДД.

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