/ Пенсионерку насмерть сбил водитель иномарки на автодороге «Меридиан»

Инцидент спровоцировал гигантскую пробку.

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На автодороге «Меридиан» образовалась огромная пробка. Автомобили стоят в оба направления. Причиной стала трагедия, произошедшая там утром 17 августа. Женщине-пешеходу понадобилось перейти оживленную дорогу, но не все автомобилисты уступили путь. В итоге женщина оказалась под колесами машины.

На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «КИА Рио» сбил женщину 1957 года рождения. Она скончалась до приезда скорой помощи. — сообщила сайту «Первый областной» старший инспектор ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

Отметим, что автомобилисты оказались в пробке на том же участке дороги вчера, 16 августа. Там мусоровоз, по словам очевидцев, придавил «Киа» под мостом в Ленинский район.