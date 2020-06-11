Погибли двое, пострадал ребенок: «одиннадцатая» и «Лэнд Крузер» столкнулись в Красноармейском районе

Авария произошла в 09:30 утра в среду, 10 июня.

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Еще одна авария в среду, 10 июня, стала причиной смерти двоих людей. ДТП произошло в Красноармейском районе на 12 км трассе Вахрушево — Долгодеревенское. За рулем ВАЗ-21113 была 43-летняя женщина. На нерегулируемом перекрестке она не уступила дорогу «Тойоте Лэнд Крузер», когда выезжала со «второстепенки» на главную. Внедорожником управлял 37-летний мужчина.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее 28-летний пассажир скончался в течение суток в медицинском учреждении, а 9-летняя девочка получила травмы, была госпитализирована», — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Водителя «Тойоты» с травмами доставили в больницу. Автоледи, которая стала виновницей аварии, за рулем провела 9 лет, правила нарушала 1 раз.