Двух детей сбили во дворе дома в Челябинске

Пострадавших госпитализировали с места аварии.

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Серьёзное ДТП произошло накануне вечером в микрорайоне «Парковый» в Челябинске. Прямо во дворе одного из домов автомобиль сбил двух детей. Фото- и видеоматериалы появились в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». Подробнее об инциденте сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Авария произошла во дворе дома № 39 на улице Бейвеля. 31-летний водитель автомобиля „Хонда“ наехал во дворовом проезде на детей 7 и 8 лет, которые передвигались на велосипедах. В результате пострадавших госпитализировали с травмами»,— уточнили в ведомстве.

По сообщениям местных СМИ, детей госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами, и на сегодняшний день их состояние оценивается как стабильное. В социальных сетях местные жители сообщают, что один из пострадавших уже находится дома.

Также они отмечают, что многие водители объезжают пробку именно через этот двор, и скорость при этом не сбавляют.

«Живу в этом дворе и могу сказать, что двор узкий, и многие водители объезжают пробку через наши дворы. Детей у нас много, и дети есть дети, могут заиграться и выскочить случайно на проезжую часть. Водители, как взрослые люди, прошедшие обучение, должны понимать эти риски. Лежачие полицейские во всех потенциально опасных местах установить бы!»— написала пользователь Василя Абдрахманова.

При этом многие пользователи отметили, что виноваты в происшествии сами пострадавшие.