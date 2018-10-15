/ Челябинец с перемотанной головой попал под трамвай на ЧМЗ

Пострадавший отделался легким испугом.

Инцидент с участием жителя Челябинска произошел сегодня, 15 октября, в Металлургическом районе Челябинска. Пешеход перебегал 6-полосную дорогу от остановки «Импульс» к остановке «ДК Строителей», нарушая правила и игнорировал сигналы водителя трамвая.

Несмотря на предупредительные сигналы водителя трамвая № 3, пассажир продолжал пересекать рельсы, в результате чего оказался под трамваем. Медицинской бригадой, прибывшей на место происшествия, у пострадавшего зафиксировано состояние алкогольного опьянения. — рассказали сайту «Первый областной» в «ЧелябГЭТ».

В отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области подтвердили факт происшествия. Сообщается, что пострадавший отделался синяками и легким испугом. Также сообщается, что на голове у челябинца была повязка, никак не связанная с полученными в ДТП травмами.