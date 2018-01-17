/ Водитель отлетевшего на 20-летнюю девушку ВАЗа мчался на «красный»

Сотрудники Госавтоинспекции установили обстоятельства смертельной аварии.

Накануне на Свердловском проспекте в Челябинске в результате ДТП погибла 20-летняя девушка. Она переходила дорогу по светофору, когда на нее вылетела отечественная легковушка. Как удалось установить сотрудникам ГИБДД, ВАЗ выехал на перекресток в нарушение правил.

Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21099, на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с движущимся перпендикулярно прямо на разрешающий сигнал светофора по улице Островского, автомобилем «Киа Пиканто» — водитель 1994 года рождения, после чего автомобиль ВАЗ-21099 совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Напомним, 16 января на пересечении Свердловского проспекта и улицы Островского в Челябинске столкнулись два автомобиля. ВАЗ на высокой скорости ехал по проспекту, когда на его пути оказалась «Киа». После столкновения «девяносто девятую» отбросило на пешехода, который переходил дорогу по светофору. В результате чего молодая женщина погибла.

