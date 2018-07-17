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/ 50% россиян в первые годы на пенсии предпочитают работать

50% россиян в первые годы на пенсии предпочитают работать

Росстат посчитал количество трудящихся пенсионеров.
сегодня в 12:01
  |  Общество

Росстат поинтересовался, какое количество работающих пенсионеров проживает в России. Согласно статистике в стране на 1 января 2018 года проживает 146,9 миллионов человек. Среди них 46,5 миллионов — пенсионеры. Почти половина граждан от общего числа продолжает работать.

Численность работающих граждан, за которых уплачиваются страховые взносы, — 53 миллиона человек. Получатели пенсий по линии ПФР — 43 миллиона. — сообщает Росстат.

Это подтверждает тезисы государства, выдвинутые не так давно. Необходима коррекция пенсионного возраста, чтобы увеличить количество работающего населения и обеспечить достойную пенсию тем, кто уже достаточно потрудился.


Коррекция пенсионного возраста направлена на оптимизацию пенсионной системы и на увеличение самих размеров пенсии, которые, я бы сказал, оскорбительно малы для такой страны, как наша. Собственно, и задача такая поставлена: в перспективе стать страной «70 плюс» или даже «80 плюс». Страной, где люди живут долго и счастливо. — цитирует газета «Взгляд» политолога Алексея Мартынова.

Напомним, сейчас Госдума рассматривает законопроект об изменении пенсионного возраста. Зачем это нужно, читайте здесь.

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Комментарии

Y77
12:58, 17.07.2018
Так работают, потому что жить не на что, гробят остатки здоровья. (К чиновникам и начальникам это не относится.)

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