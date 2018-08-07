/ Председатель собрания депутатов Озёрска оставляет пост

Олег Костиков покидает занимаемую должность.

Председатель собрания Озёрского городского округа Олег Костиков подал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба Озёрского городского округа. Спикер занимал свою должность на протяжении трёх лет.

Это непростое, но тщательно обдуманное мной решение, я три года возглавляю Собрание депутатов, но сейчас возникла личная потребность и необходимость больше внимания уделять своей семье и детям. — прокомментировал своё решение Костиков.

Отметим, что чиновник покинет свою должность в сентябре, сразу после выхода из отпуска. Тогда же состоится внеочередная сессия, на которой депутаты Озёрска примут решение об отставке спикера, а так же выберут нового руководителя. В это время возглавлять собрание депутатов города будет заместитель Костикова Андрей Кузнеченков.

Чиновник отметил, что, несмотря на отставку, продолжит исполнять обязанности депутата избирательного округа № 1.

Напомним, ранее Костиков уже уходил в отставку, но с другого поста. В 2017 году он покинул должность главы Озёрска.