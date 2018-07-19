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/ Специалисты расскажут о проектах по повышению качества жизни старшего поколения в прямом эфире

Специалисты расскажут о проектах по повышению качества жизни старшего поколения в прямом эфире

Смотрите онлайн-трансляцию на сайте 1obl.tv.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от Законодательного Собрания Челябинской области, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин ответит на вопросы южноуральцев. Он расскажет о том, как представители законодательной и исполнительной власти собираются выполнять задачу повышения качества жизни представителей старшего поколения. Пресс-конференция на эту тему состоится сегодня, 19 июля, в 13:00.

За 2017 год в Челябинской области стало на 14 тысяч пожилых людей больше. Средний показатель достиг 70,9 лет (для сравнения, в 2016 году он составлял 70,5 лет). — пояснили специалисты.

Какие проекты в связи с этим разрабатываются, какие идеи обсуждаются и какие получают поддержку большинства, расскажет приглашенный эксперт. Узнать ответы на эти вопросы можно на сайте «Онлайн ТВ». Прямая трансляция начнется в 13:00.

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